Arnautovic-Transfer nach China angeblich geplatzt

Verständnis

Der ehemalige Real-Madrid-Trainer, von 2016 bis zum Vorjahr selbst bei Hebei China Fortune unter Vertrag, brachte für wechselwilligen Wiener Verständnis auf. "Wenn man so ein hohes Angebot hat, würde jeder wechseln wollen", sagte er. Chinas Spitzenclub Shanghai SIPG soll Arnautovic mit einem Vierjahresvertrag locken. Der 29-Jährige würde laut Medienberichten 220.000 Euro pro Woche und damit doppelt so viel wie bei West Ham verdienen. Arnautovics Vertrag beim Klub aus London läuft noch bis 2022.

Der Neunte West Ham würde mit einem Erfolg in Bournemouth den einstelligen Tabellenplatz halten. Liverpool will an der Spitze den Vier-Zähler-Vorsprung auf den ersten Verfolger Manchester City mit einem Heimsieg über Crystal Palace wahren. City ist erst Sonntag bei Schlusslicht Huddersfield im Einsatz. Arsenal spielt im Schlager gegen Chelsea und läuft Gefahr, bei einem Punkteverlust hinter Manchester United zurückzufallen. Die derzeit sechstplatzierten "Red Devils" peilen im Old Trafford gegen Brighton den siebenten Sieg im siebenten Pflichtspiel unter Interimstrainer Ole Gunnar Solskjaer an. Der Norweger würde seinen klubinternen Startrekord damit ausbauen.