England: Viel Theater um Marko Arnautovic

Aber auch West-Ham-Trainer Manuel Pellegrini wirkte nicht so, als würde er davon ausgehen, dass ihm Arnautovic weiter zur Verfügung stehen wird: „Es ist ein Problem, dass der Klub schauen muss, was das Beste für ihn, den Spieler und jeden ist“, sagte der 65-Jährige: „Man wird sehen, was in den nächsten Tagen mit Marko passiert. Ich hoffe, dass die beste Entscheidung für alle getroffen wird.“

Das Pokern um Arnautovic hat also begonnen. 35 Millionen Pfund (38,88 Mio. €) soll Chinas Meister Shanghai SIPG geboten haben, dem Wiener soll mit 250.000 Pfund (280.000 Euro) pro Woche mehr als das Doppelte seines West-Ham-Gehalts geboten worden sein, und das für vier Jahre.

In England gibt es mittlerweile auch Kritik - aber nicht an Marko, sondern an Danijel Arnautovic. Der ehemalige Liverpool-Kapitän Jamie Redknapp, dessen Vater Harry West Ham von 1994 bis 2001 betreute, redete sich auf Sky Sports in Rage: „Sein Bruder sollte endlich den Mund halten. Er hilft ihm überhaupt nicht“, meinte der TV-Experte. Und außerdem: „West Ham wird es auch ohne Arnautovic weiter geben.“