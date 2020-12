West-Ham-Coach Moyes will Arnautovic zurück auf die Insel holen

West-Ham-Coach David Moyes ging nach dem 0:3 bei Chelsea am Montag in die Offensive. Der Schotte wünscht sich eine Rückkehr von Marko Arnautovic nach London. Vor allem, weil er mit seiner Offernsive nicht zufrieden ist. Michail Antonio kämpft mit Oberschenkel-Problemen und versäumte auch das Match an der Stamford Bridge, der Franzose Sebastian Haller enntäuschte vor allem gegen Chelsea.