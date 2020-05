Wernitznig als Wackers Matchwinner

Man hatte ja schon das Schlimmste befürchten müssen. Da das zweitschlechteste Heim-Team der Liga, dort die schwächste Auswärtself des Landes - nicht unbedingt die rosigsten Aussichten für ein attraktives Fußballspiel.



Die Innsbrucker Fans waren nach zwei Heimpleiten in Serie mit ihrer Geduld jedenfalls bereits am Ende. "Walter K.o.gler schwer angezählt", hatten sie auf ein Transparent gemalt.



Nun, die Trainer-Frage hat sich bei Wacker nie gestellt. Und seit Samstag sind auch die überkritischen Anhänger ein wenig milder gestimmt. Die Innsbrucker feierten gegen Kapfenberg den Pflichterfolg (3:1) und durften erstmals in dieser Saison das Tivolistadion als Sieger verlassen.