Warum Gregoritsch bei der U-21 auf acht Neue setzt und Demir fehlt

Auf das enttäuschende erste Jahr bei Galatasaray folgte ein noch schlechteres in Basel. Der Ex-Rapidler lehnte im Winter einen weiteren Transfer ab und wurde im Frühjahr von den Schweizern nicht mehr berücksichtigt .

Korkmaz soll helfen

Aktuell versucht der Ex-Rapidler, sich mit einem alten Bekannten wieder in Schuss zu bringen: Ümit Korkmaz trainiert in Wien als Personalcoach mit Demir, damit der nach vielen Auf und Abs erst soeben 21 Jahre jung gewordene Techniker bereit ist für einen Neustart. In Istanbul – oder auch woanders.

Es gibt aber auch positive Erlebnisse für langjährige Gregoritsch-Schützlinge. So ist Matthias Braunöder nach einem schwierigen Start mit Como als Austria-Leihgabe zum Stammspieler geworden und in die Serie A aufgestiegen.

Steil bergauf gegangen ist es für Noah Bischof. Nach einem enttäuschenden Ende in Altach überzeugte der Stürmer als Rapid-Leihgabe bei der Vienna mit 16 Scorerpunkten in 14 Einsätzen und wird in drei Wochen versuchen, sich bei der Vorbereitung mit Rapid für regelmäßige Einsätze zu empfehlen.