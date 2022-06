Wer ist noch frisch genug? Teamchef Rangnick sucht Startelf gegen Dänen

Die Startaufstellung wird er erst am Montagmittag fixieren, nachdem er am Vormittag noch mit allen Spielern über deren körperlichen Zustand geplaudert haben wird. „Dann werden wir sehen, wer sich wirklich voll erholt hat. Wir brauchen den Tank voll. Ich kann mich nicht erinnern, dass in elf Tagen vier Spiele ausgetragen worden sind. So eine intensive Konstellation hat man nicht einmal bei einer EM oder WM, selbst da gibt es mehr Pause.“