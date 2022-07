Wie ein Salzburger Europas Fußball-Stars nach Österreich lockt

Der vergangene Samstag war wieder so ein Tag, an dem sich Hannes Empl fünfteilen hätte müssen. Er hätte idealerweise zur gleichen Zeit in Wolfsberg (RB Leipzig – Southampton), Grödig (Grödig – Betis Sevilla), Lienz (Udinese – Union Berlin), Fulpmes (Mallorca – Wisla Krakau) und in Eggendorf (Al Sadd – Haladas) sein sollen. Denn bei all diesen Partien quer durch Österreich hat Hannes Empl seine Finger im Spiel.