Weltfußballer? Messi, Ronaldo oder Lewandowski

Robert Lewandowski (Bayern München), Lionel Messi (FC Barcelona) und Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) sind die drei Finalisten bei der Wahl zum Weltfußballer 2020. Das teilte der Weltverband (FIFA) am Freitag mit. Die Bekanntgabe des Siegers findet am 17. Dezember in der FIFA-Zentrale in Zürich statt.

Messi ist mit sechs Titeln Rekordhalter, Ronaldo folgt mit fünf Auszeichnungen. Mit Ausnahme von 2018 (Luka Modric) haben sich die beiden die Ehrungen seit 2008 untereinander ausgemacht. Lewandowski, der mit Bayern die Champions League und den deutschen Meistertitel gewonnen hat und dabei jeweils Torschützenkönig war, gilt diesmal aber als Favorit. Der Pole war Anfang Oktober bereits zu Europas Fußballer des Jahres gewählt worden.