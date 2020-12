Über diesen fast 7 Jahre alten Tweet lachen Koeman-Gegner

Prophezeiung

Koeman verschaffte sich mit dieser Maßnahme keine Freunde in Valencia. Einer der Leidtragenden der "Aufräumaktion" zu Beginn seiner Amtszeit, David Albelda, plauderte noch Jahre nach dem Ende von Koemans Gastspiel an der Südostküste Spaniens über dessen Ex-Coach. So setzte er am 9. Jänner 2014 einen Tweet in die Welt, der sich nun, fast sieben Jahre nach seinem Entstehen, großer Beliebtheit erfreut.

"Heute sehe ich Leute, die über Koeman sprechen. Ich wünsche mir, er wird irgendwann Barcelona trainieren, so wäre die Liga ausgeglichener", schrieb damals der Mittelfeld-Stratege. Albelda dürfte sein "Prophezeiung" nun guttun, denn der heute eben von Koeman gecoachte FC Barcelona steckt tief in einer Krise. In der Primera Division hat Barca den schlechtesten Ligastart seit 49 Jahren hingelegt. Nach zehn Spielen belegen die Katalanen nur den neunten Platz, der Rückstand auf Tabellenführer Atletico Madrid, beträgt bereits zwölf Zähler.

Nach Informationen der spanischen Zeitung Sport bekommt der 57-Jährige offenbar starken Gegenwind aus den eigenen Reihen. Gleich mehrere Spieler seien mit dem aktuellen System, in dem der Coach spielen lässt, unzufrieden. Droht Ronald Koeman nun ein spanisches Déjà-vu?