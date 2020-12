Vergewaltigungsurteil bestätigt: 9 Jahre Haft für Robinho

Ein italienisches Gericht hat eine neunjährige Haftstrafe gegen den früheren brasilianischen Fußball-Nationalspieler Robinho wegen Beteiligung an einer Gruppenvergewaltigung bestätigt. Das Berufungsgericht in Mailand hielt das Urteil gegen den 36-jährigen Stürmer und einen Freund von ihm am Donnerstag aufrecht.

Nach Auffassung des Gerichts hatte Robinho im Jänner 2013, als er noch beim AC Mailand spielte, mit fünf weiteren Männern eine 22-jährige Albanerin in einem Mailänder Nachtclub vergewaltigt. Robinho und sein Freund wurden im November 2017 in Abwesenheit verurteilt. Abgesehen von der Haft wurde den beiden Männern auferlegt, ihrem Opfer insgesamt 60.000 Euro Entschädigung zu zahlen.

Robinho hat die Anschuldigungen zurückgewiesen. Er kann nun innerhalb von 90 Tagen Einspruch gegen das Berufungsurteil einlegen.