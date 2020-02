Wechsel fixiert: Rapid verstärkt sich mit jungem Slowenen

Passspiel als große Stärke

Als mögliche Ablöse wurden rund 500.000 Euro kolportiert, der Verein äußerte sich nicht zu etwaigen finanziellen Details. "Ich freue mich sehr, dass wir mit Dejan Petrovic einen aktuellen U21-Teamspieler unseres Nachbarlandes verpflichten können, der auch im Visier einiger Klubs renommierter europäischer Ligen war", so Barisic, "Ich bin überzeugt, dass er auch für unsere Mannschaft eine Verstärkung sein wird. Er kann sowohl auf der klassischen Sechser- als auch Achter-Position spielen, seine besondere Stärke ist das Passspiel."

Der Neuzugang selbst freut sich auf die Herausforderung in Österreichs Bundesliga. "Ich habe die österreichische Liga und Rapid schon in den letzten Jahren verfolgt. Der Klub hat auch in meiner Heimat einen großen Namen und ich freue mich sehr, dass ich hier meine neue Herausforderung annehmen darf", so der junge Slowene. Petrovic wird am kommenden Dienstag zur Mannschaft stoßen.