Wasserball in Hütteldorf: Rapid feiert 3:0-Erfolg gegen Altach

Ein weiterer Gewinner des Abends war der Rasen in Hütteldorf. Nicht jedes Bundesliga-Geläuf hätte den starken Dauerregen so gut überstanden. Gefeiert wurde von den 13.700 wetterfesten Fans auch noch die Cupauslosung: Im Semifinale ist die SV Ried zu Gast.

Offenes Spiel

Rapid startete trotz der widrigen Bedingungen druckvoll. Ein Versuch von Denso Kasius wurde noch abgefälscht (7.). Ein Kopfball-Treffer von Patrick Greil zählte wegen eines Fouls davor nicht (8.).

Aber Altach zeigte schon bald, dass der Fokus von Trainer Miroslav Klose auf Ballbesitz Wirkung zeigt: Die Gäste kombinierten mutig nach vorne, bei der Topchance von Amir Abdijanovic rettete Kasius gerade noch (13.).

In Minute 34 endete eine Vorarlberger Kombination vor dem eigenen Strafraum in einem Ballverlust. Guido Burgstaller legte für Oliver Strunz vor. Der Flügelstürmer, der nach den Ausfällen von Grüll und Kühn zu seinem ersten Bundesliga-Einsatz von Beginn an kam, schoss alleine vor Tormann Andreas Jungdal drüber.

Mittlerweile war der Regen schwächer geworden, die Rutschpartien der Spieler wurden seltener. Doch die erwarteten Ballstafetten von Rapid gab es dennoch kaum zu sehen. Zu ungenau spielte der Favorit, Christoph Knasmüllner war wieder einmal abgetaucht.