Generalprobe für Rom: Salzburg im Schongang zum Sieg

Zwischen den beiden Europa-League-Spielen gegen AS Roma musste Salzburg in Innsbruck antreten. Trainer Matthias Jaissle setzte nach dem 1:0-Heimerfolg gegen die Italiener auf Rotation. So bekam zum Beispiel Goldtorschütze Nicolas Capaldo eine Pause, dafür durfte Winterneuzugang Oscar Gloukh sein Startelfdebüt feiern. Insgesamt nahm der Trainer sechs Änderungen vor.