Derbysiege für Sturm Graz und WAC, LASK rettet Remis gegen Ried

Nach einer Ecke klärte Wendlinger (Neuzugang Strebinger saß nur auf der Bank) mit einer Glanzparade nach einem Kopfball von Luckeneder. Den danach folgenden Lupfer von Zulj bekam Turi an den erhobenen Unterarm – doch Schiri Weinberger gab trotz Videostudium keinen Elfer. Den gab es kurz vor der Pause für Luckeneder. Nach Schuss von Lang wehrte Schlager ab, den Nachschuss von Nutz klärte der Verteidiger mit der Hand. Luckeneder sah die Rote Karte, Lang erzielte das 1:0 (47.). So ging es nach 51 Minuten auch in die Pause.