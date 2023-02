Herber Rückschlag für die Austria in Lustenau

Die Freude über den gelungenen Start ins Frühjahr währte bei der Wiener Austria genau eine Woche. Die Violetten verloren in Lustenau 0:1 und erlitten im Kampf um die Top 6 damit einen Rückschlag. Denn das Gastspiel in Vorarlberg wäre die große Chance gewesen, die unmittelbaren Kontrahenten auf Distanz zu halten. So nimmt die Zitterpartie für die Austrianer ihre Fortsetzung.