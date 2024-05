Video: Ein Waschbär stiehlt im US-Fußball einem Wolf die Show

Der Österreicher Hannes Wolf hat für den New York City FC in der Major League Soccer sein erstes Tor geschossen, für Aufsehen sorgte beim 2:1-Auswärtssieg der New Yorker bei der Philadelphia Union aber ein tierischer Störenfried.

Während der ersten Halbzeit lief ein Waschbär aufs Feld. Das Publikum jubelte, Videos und Bilder verbreiteten sich schnell in den sozialen Medien. Das Tier entzog sich kurzzeitig den Fängen der Ordner, die den Waschbär unter anderem mit einer Mülltonne verfolgten.