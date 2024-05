Ex-Austria-Coach Schmid muss beim WAC im Sommer gehen

"In einem persönlichen Gespräch zwischen Präsident Dietmar Riegler und Manfred Schmid wurde einvernehmlich beschlossen, das Dienstverhältnis mit Ende des Europacup-Playoffs zu beenden", heißt es in einer Aussendung.

Der 53-jährige Wiener hatte die Kärntner Anfang März des vergangenen Jahres in einer sportlich schwierigen Phase übernommen und führte den Klub am Ende als Sieger der Qualifikationsgruppe in das Europacup-Playoff Halbfinale, wo man in der Verlängerung an Austria Lustenau scheiterte.

Im abschließenden Spiel des Grunddurchgangs gegen die WSG Tirol sowie in den verbleibenden Europacup-Playoff-Spielen wird Manfred Schmid noch beim WAC an der Seitenlinie stehen.