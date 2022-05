Was Schalke-Tormann Martin Fraisl mit seiner Nase alles kann

KURIER: Wie nimmt man denn am Smartphone mit Torhüterhandschuhen einen Anruf entgegen?

Martin Fraisl: Mit der Nase macht man das.

Und dabei haben Sie schon richtig viel Erfahrung?

Ich habe jetzt meine ersten Schritte in diesem Metier getan und muss sagen, es fühlt sich so an, als hätte ich es immer schon so gemacht.

Laut den Kollegen der „Bild“ tanzten Sie bis 5 Uhr in der Früh am Sonntag – und hatten dabei noch ihre Handschuhe an.

Die wissen auch nicht alles. Ich hab’ sie erst um 8 Uhr ausgezogen und einem Fan geschenkt, als ich das Stadion verlassen habe.

Geht es denn ohne Handschuhe auch?

Sagen wir, es muss gehen.