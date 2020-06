Was für Rangnick/Schmidt spricht

Sowohl Trapattoni als auch Matthäus waren und sind Alphatiere mit absolutem Führungsanspruch. Das dürfte beim neuen Duo anders sein. "Mich reizt die Zusammenarbeit in diesem Team. Ich kann nicht alles und will immer lernen. Ich glaube, dass ich das in diesem Umfeld am besten kann", sagt Schmidt. Rangnick meint: "Mit einem Kompetenzteam kann man Leistung planen. Wir wollen versuchen, die bestmöglichen Menschen, die wir kriegen können, zu holen. Egal, ob aus Österreich, Deutschland, der Schweiz oder von woanders."