Was die Admira gegen Salzburg besser machte als die Bayern

104 Tore erzielte Salzburg in 35 Saisonspielen. Elf Treffer gelangen etwa gegen Rapid, drei gegen Bayern München oder zwei gegen Atlético Madrid. Nur gegen einen der 17 Gegner blieb Österreichs Meister torlos: gegen die Admira. Die Südstädter, die am Samstag zum Auftakt der 21. Bundesliga-Runde in der Red-Bull-Arena gastieren (17 Uhr), nutzten Anfang Dezember die Gunst der Stunde und feierten gegen eine wegen des Champions-League-Stresses bunt zusammengewürfelte Elf einen 1:0-Heimsieg.