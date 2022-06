Warum Fußballfans in Katar in die Wüste geschickt werden sollen

Nun planen die Veranstalter laut FAZ, 1.000 Zelte für Fans in die Wüste zu stellen. Sie sind an die Strom- und Wasserversorgung angeschlossen, verfügen aber über keine Klimaanlagen. Deutlich luxuriöser sollen die 200 Zelte am Strand im Süden des Landes sein.

"Das ist echtes Camping“, sagt Omar al-Jaber, der Leiter des Bereiches Unterkünfte der FAZ. „Wir sollten die Menschen auch die Erfahrung der Wüste in einem Zelt in Manier der Beduinen machen lassen.“ Das Klima dürfte angenehm zum Campen sein: 30 Grad tagsüber, deutlich kühler in den Nächten.

Insgesamt sollen bei der Weltmeisterschaft 100.000 Zimmer für Fans bereitstehen, einige Hotels werden erst kurz vor WM-Start am 21. November fertiggestellt.