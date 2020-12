Warum David Alaba Weihnachten nicht in Wien feiern darf

Die Bayern-Kicker haben nach Informationen der Bild-Zeitung vom 20. bis 28. Dezember frei. Die Deutschen wollen in diesen unsicheren Corona-Zeiten selbstverständlich auf Nummer sicher gehen, deshalb werden den Spielern Reisen in Risikogebiete, die eine Quarantäne nach sich ziehen, untersagt. Und zu diesen Ländern mit hohem Infektionsgeschehen gehört nun mal auch Alabas Heimatland Österreich. Eine Rückkehr aus Wien würde bedeuten, dass sich der ÖFB-Star in eine fünftägige Quarantäne begeben muss - unabhängig davon, ob er einen negativen PCR-Test vorweisen kann.

Für David Alaba gäbe es immerhin noch die Option, seine Familie nach München einzuladen. Dort wird bekanntlich auch Weihnachten gefeiert.