David Alaba sorgt für Freude im St. Anna Kinderspital

Die beiden Freunde und Klubkollegen David Alaba und Jerome Boateng haben sich vergangene Woche für eine Weihnachtsüberraschung zusammengetan. Da der alljährliche Besuch der beiden Spieler von kranken Kindern in Kliniken dieses Jahr aufgrund der Hygiene-Situation im Zuge der Pandemie nicht möglich war, haben sich die beiden Fußballstars etwas Besonderes einfallen lassen. Via Video-Call haben sie kurzerhand einige Kinder in der Haunerschen Kinderklinik in München, in der Charité in Berlin und im Wiener St. Anna Kinderspital angerufen und damit überrascht.

„Dieser Besuch von den Kindern in Kliniken hat mir jedes Jahr viel Freude gemacht. Jerome und ich haben überlegt, wie wir trotzdem irgendwie für gute Laune sorgen können und ich glaube, es ist uns ganz gut geglückt. Die Kinder können jegliche Freude, Motivation und Ablenkung von ihren schweren Krankheiten gebrauchen. Auch wir beide hatten richtig Spaß, zu sehen, wie glücklich die Kinder waren“, sagte Alaba.Sein Kollege Jerome Boateng meinte: "Ich war in den letzten Jahren zu Weihnachten immer vor Ort in der Charité und wollte mir das auch in diesem Jahr nicht nehmen lassen und die Kinder trotz allem sehen. Mit David kam mir dann die Idee, das gemeinsam per Video zu machen und Kids in drei Städten zu überraschen. Es war schön, mit ihnen zu sprechen und ich hoffe, dass wir ihnen eine Freude machen konnten. Nächstes Jahr dann hoffentlich wieder persönlich."