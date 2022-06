Warum die Mongolei in der WM-Qualifikation die Nummer 1 war

12 Jahre

mindestens muss Italien auf ein WM-Spiel der Squadra Azzurra warten. Ungewöhnlich, dass der Europameister weder bei der WM davor (2018) noch nach dem Titel (2022) dabei ist. Noch nie passiert ist es zuvor, dass der vierfache Weltmeister in zwei Qualis scheitert.

14 Tore

erzielten Japan und der Iran bei den höchsten Siegen der abgelaufenen Quali. Japan besiegte die Mongolei 14:0, der Iran Kambodscha mit dem gleichen Ergebnis.

22 WM-Teilnahmen

schafft Brasilien inklusive 2022. Die Seleção war als einziges Team stets dabei. Mit Gastgeber Katar gibt es einen Debütanten.

32 Mannschaften

spielen bei der WM – zum letzten Mal. 2026 in Kanada, Mexiko und den USA werden erstmals 48 Teams dabei sein. Der Spielplan umfasst 64 Spiele. Nach der Vorrunde steigen die Gruppensieger und die Zweiten in die K.-o.-Phase auf.

50 Grad

hat es im Sommer in Katar. Deshalb wurde 2015 die WM in den Zeitraum zum Winterstart verlegt. Dann herrschen angenehme Temperaturen in den (zusätzlich) klimatisierten Stadien.

64 Jahre

musste Wales auf die zweite WM-Qualifikation warten. Das Team von Gareth Bale, das Österreichs Traum beendet hat, ist nach 1958 diesmal wieder dabei.

153 Seiten

umfasst der Bericht von Amnesty International über die systematische Ausbeutung von Arbeitsmigranten in Katar. Nach internationaler Kritik beschloss der WM-Gastgeber Arbeitsmarktreformen und führte Mindestlöhne ein. Zumindest offiziell abgeschafft wurde das Kafala-System, bei dem Gastarbeiter an private Bürgen gebunden waren.

1.105 Tage

dauerte die WM-Qualifikation. Die erste Partie wurde am 6. Juni 2019 ausgetragen, die Mongolei gewann vor 1.685 euphorischen Zuschauern in Ulaanbaatar gegen Brunei mit 2:0.