Warum der FC Barcelona eigentlich FC Messi heißen müsste

Dabei hatte ihn Abidal nicht einmal namentlich genannt. „Ich wusste, dass ich das nicht zulassen konnte, dass der Sportdirektor mich so angreift.“ Bei jedem anderen Klub wäre der ruppige Stil gegenüber einem Vorgesetzten als Kompetenzüberschreitung eines Angestellten angesehen worden. Nicht so bei Barcelona. Dort bestätigte Bartomeu seinen Sportdirektor, damit der Kotau vor Messi nicht gar so tief ist.

Ein anderes Beispiel: Ein ehemaliger Finanzdirektor erdreistete sich, in einem Radio-Interview zu sagen: „Ich weiß nicht, warum wir Messi alle sechs Monate den Vertrag verlängern müssen.“ Messi schickte dem Sender aus dem Urlaub eine Audiodatei. Darin sagte er: „Herr Faus ist ein Mensch, der nichts von Fußball versteht. Barcelona ist einer der größten Klubs der Welt und verdient es, von den besten Führungskräften vertreten zu werden.“