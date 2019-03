Ein Bundesliga-Gemälde für Geburtstagskind Neymar

Auch Neymar ist nun Besitzer eines Kowalski. Aber bis und wie es dazu kam, sorgte bei Mair für jede Menge Aufregung und Sorgen. Und nicht nur einmal musste der 39-Jährige befürchten, dass die Leinwand womöglich leer bleiben würde. Es begann schon mit dem Flieger, der in München wegen des schlechten Wetters zuerst nicht abheben konnte. Es ging weiter mit dem Koffer, der nicht in Paris auftauchte und in dem sich dummerweise die Pinsel, Farben und alle anderen notwendigen Materialen befanden.

Und als dann Wolfgang Karner, ein Galerie-Mitarbeiter aus Salzburg, der Mair in Paris assistierte, am frühen Abend in der französischen Metropole auch noch bei einem Geschäft für Künstlerzubehör kurz nach Ladenschluss abblitzte, schien sich endgültig alles gegen Mair verschworen zu haben. „Ein Elfmeterschießen ist viel weniger Stress als das, was ich da erlebt habe“, sagt der ehemalige Stürmer schmunzelnd.