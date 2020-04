Warum der Anpfiff der Bundesliga einem Drahtseilakt gleicht

Trainingsverbot in Liga 2

„Die Regierung hat den Zweitligisten nicht erlaubt, ab Dienstag wieder in das Training einzusteigen, obwohl Spieler von 13 der 16 Vereine laut unserer Umfrage bereit wären“, ärgert sich Zirngast. Eine Sondergenehmigung gibt es nur für Lustenau als Cupfinalist. „Ried hat aber eine reine Profi-Mannschaft – warum werden die anders behandelt als St. Pölten? Wir verurteilen das“, sagt der Gewerkschafter. Am 24. April droht aber ohnehin das Aus: Weil sich bis auf die Titelkandidaten kein Verein die nötigen Corona-Tests leisten will oder kann, droht bei der nächsten Ligakonferenz der Abbruch der 2. Liga.

Zukunftssorgen

Zirngast warnt davor, dass die Krise das Liga-Format beschädigt: „Die Bundesliga muss aufpassen, dass sie mit Ried, Klagenfurt und Lustenau nicht drei potenzielle Starter für die Zwölferliga verliert. So wie es kaum noch Aufsteiger in die 2. Liga gegeben hat, könnte es künftig auch an Kandidaten für die oberste Spielklasse mangeln.“ Zirngast meint: „Es wird um Entscheidungen gehen, die keinen Verein auslöschen. Vielleicht sollte man ernsthaft über die Aufstockung zur 14er-Liga reden.“