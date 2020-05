Mit dem Cupfinale beginnt am 29. Mai eine neue Fußball-Ära

Nun ist es fix: In Österreich wird ab 29. Mai wieder Fußball gespielt. Mit dem Cup-Finale zwischen Titelverteidiger Salzburg und Zweitligist Austria Lustenau geht es in Klagenfurt um 20.45 Uhr los. In der Bundesliga rollt dann ab 2. und 3. Juni (an einem Dienstag und Mittwoch) wieder der Ball – der erste Geisterspiel-Schlager in der Meistergruppe lautet Salzburg – Rapid. Das wurde in einer Sitzung der zwölf Bundesligisten beschlossen.

Am Wochenende 4./5. Juli sollen die zehn Runden in der Meister- und Qualifikationsgruppe beendet sein. Danach folgt noch das Europacup-Play-off, das bis zum 15. Juli abgeschlossen sein soll. Das heißt: Es gibt ausschließlich englische Runden mit jeweils zwei Partien pro Woche. „Damit wir noch einen Zeitpuffer bis zum letztmöglichen Tag Ende Juli haben, falls doch noch neue Corona-Probleme auftreten sollten“, erklärt Bundesliga-Vorstand Christian Ebenbauer.