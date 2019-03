Wacker Innsbruck entlässt Trainer Daxbacher

Im Tabellenkeller liegen die Nerven blank. Nachdem am Sonntag bereits Altach seinen Trainer ( Werner Grabherr) entlassen hatte, folgte nun auch Wacker Innsbruck. Die Tiroler trennten sich nach dem Fehlstart ins Frühjahr mit den beiden Niederlagen gegen die Admira (0:3) und gegen Mattersburg (0:1) von Chefcoach Karl Daxbacher.

„ Karl ist in einer sehr schwierigen, sportlichen Situation zu uns gekommen und hat uns mit seinen Qualitäten in die Bundesliga zurückgeführt. In den letzten Spielen hat sich jedoch ein Trend bemerkbar gemacht, der uns dazu veranlasst hat, die sportliche Situation genau zu analysieren. Nach mehreren Gesprächen sind wir zum Schluss gekommen, dass wir durch einen Trainerwechsel einen Impuls setzen wollen. Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht, sind aber davon überzeugt, dass es der richtige Schritt zum richtigen Zeitpunkt ist", sagt Wackers Sportchef Alfred Hörtnagl.

Zum Nachfolger wurde Thomas Grumser bestellt, der zuletzt erfolgreich die Mannschaft von Wacker II in der zweiten Bundesliga betreut hatte und als Talentförderer gilt. Der 39-Jährige, der als Spieler mit dem FC Tirol Meister geworden war, wurde vom Traditionsverein ohnehin als Nachfolger von Daxbacher aufgebaut.