Eine Vereinschronik zum Spottpreis

Wer wissen will, wie es um Wacker Innsbruck bestellt ist, der muss nicht unbedingt die Bundesliga-Tabelle studieren. Ein Blick in die größte Buchhandlung der Landeshauptstadt gibt auch Gewissheit, dass der Traditionsverein nicht mehr allzu hoch im Kurs steht. Noch vor wenigen Monaten war die Klub-Chronik "FC Wacker Innsbruck, die Legende" in Anlehnung an das inoffizielle Gründungsjahr um 19,13 Euro verkauft worden, inzwischen wird das Buch den Fans bereits um einen Euro nachgeworfen.

Auch beim FC Wacker, dem Absteiger in spe, kündigt sich im Sommer ein Ausverkauf an. "Ich bin für einen massiven Schnitt", sagt Präsident Josef Gunsch. Mit Goalie Pascal Grünwald, der von der Austria nach Innsbruck zurückkehrt, gibt es bereits einen neuen Eckpfeiler des künftigen Wacker-Teams.

Der Präsident gewährte derweil einen Einblick in die Bücher und einen Ausblick in die Zukunft. Wacker wird im Falle des Abstiegs das Budget von 6,4 auf 4,2 Millionen Euro abspecken, für die Profiabteilung werden inklusive Betreuerstab 1,9 Millionen Euro zur Verfügung stehen.

Auffällig ist auch, wie sehr der FC Wacker von öffentlicher Unterstützung abhängig ist. Zum aktuellen Budget steuern die öffentliche Hand und öffentlichnahe Betriebe 2,4 Millionen Euro bei, das entspricht 37 Prozent des gesamten Etats.