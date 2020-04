Wacker-Fans überweisen 50.000 Euro nach Bergamo

In den vergangenen zwei Wochen riefen die Innsbrucker Anhänger mit Plakaten über der Autobahn und Appellen in den sozialen Netzwerken dazu auf, einen Solidaritäts-Fanschal zu kaufen. Die Resonanz dieser Aktion war überwältigend und übertrifft alle Erwartungen: Die Nordtribüne verkaufte so viele Schals, dass nun 50.000 Euro nach Bergamo überwiesen werden können. Das Geld kommt dem Spital "Bolognini di Seriate" zur Verfügung.

"Das ist eine spontane Geste von großer Menschlichkeit mit dem einzigen Zweck, den Menschen aus Bergamo in dieser schwierigen Zeit zu helfen", sagte Giovanni Licini von der Sport-Akademie aus Bergamo.