Große Solidarität: Wacker-Fans sammeln Geld für Bergamo

Bergamo ist aktuell wohl die am schlimmsten vom Coronavirus betroffene Stadt in Norditalien. Wie ein " Tsunami" habe dieses Virus die Stadt überollt, berichten die Ärzte aus den Spitälern. Es gibt mittlerweile dermaßen viele Tote, dass sogar das Militär angefordert wurde, um die Leichen in die Krematorien der umliegenden Provinzen zu transportieren.

Die Bilder aus Bergamo sorgen gerade in Innsbruck für große Bestürzung. Denn zahlreiche Anhänger von Wacker Innsbruck haben eine enge Bindung zu den Menschen und der Stadt Bergamo. Seit mehr als zwei Jahrzehnten pflegt die Nordtribüne, angeführt von den Verrückten Köpfen, eine intensive Freundschaft mit den Ultras von Atalanta Bergamo.