Vorwurf des Betrugs: Prozess gegen Platini und Blatter beginnt

Die Verteidigung von Michel Platini sieht in dem Gerichtsprozess gegen den frĂŒheren UEFA-PrĂ€sidenten das "Ergebnis eines Komplotts". Der 66-JĂ€hrige muss sich wie auch der ehemalige FIFA-PrĂ€sident Joseph Blatter (86) von Mittwoch an wegen des Vorwurfs des Betrugs und anderer Delikte vor dem Schweizer Bundesstrafgericht in Bellinzona verantworten.