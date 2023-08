Vorlage und Treffer: Perfekter Liga-Einstand für Bayern-Star Kane

Dass Werder nach dem frühen Rückstand gleich wieder den Weg in die Offensive suchte, quittierte das Bremer Publikum mit Applaus. Der lautstarke Jubel in der neunten Minute verstummte aber schnell wieder: Der vermeintliche Torschütze Niclas Füllkrug, dessen sportliche Zukunft an der Weser weiterhin offen ist, hatte nur aus dem Abseits getroffen.

Deutlich besser kamen die Münchner ins Spiel. Auch wenn Kane in der ersten Halbzeit noch nicht oft am Ball war, hatten die Bayern weitere gute Chancen. Die Bayern, bei denen ÖFB-Neuzugang Konrad Laimer erst in der Schlussphase eingewechselt wurde, wirkten handlungsschneller als am vergangenen Samstag gegen Leipzig, die Abwehr mit Neuzugang Minjae Kim und Dayot Upamecano bekam wenige Gelegenheiten, sich auszuzeichnen.