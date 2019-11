Vor WAC gegen Salzburg: Das Duell der Torfabriken

Es kommt selten vor: Salzburg geht in einer englischen Woche ausgeruhter in ein Bundesliga-Spiel als der Gegner. Denn während der Meister schon am Dienstag in der Champions League in Neapel im Einsatz war (1:1), wurden dem WAC erst am Donnerstag in der Europa League von Istanbul Basaksehir die Grenzen aufgezeigt.Vor dem Duell am heutigen Sonntag in Wolfsberg outete sich Salzburg-Trainer Jesse Marsch als WAC-Fan: „Sie spielen einen super Fußball“, sagte der US-Amerikaner, der „ ein gutes, hochinteressantes und sehr intensives Spiel“ erwartet, „weil der WAC sehr stark im Gegenpressing ist“. Dass seine Mannschaft mehr Regenerationszeit hatte, kann laut Marsch ein Vorteil sein, „denn der WAC hat viele Spiele mit der gleichen Aufstellungen absolviert und sie spielen auch sehr intensiv.“