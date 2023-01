Vor Testspiel-Hit gegen Salzburg: Die vielen Baustellen der Bayern

Die Fußball-WM in Katar wurde von vielen kritischen Stimmen begleitet. Dem FC Bayern München ist das egal – die Deutschen sind seit Freitag im Trainingslager in Doha, kehren am Donnerstag zurück und spielen am Freitag einen Test gegen Salzburg. Eine Woche später geht die deutsche Bundesliga los – beim Rekordmeister läuft aber bei Weitem nicht alles nach Plan.