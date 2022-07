Vor Österreichs EM-Kracher gegen England: Der Mythos Old Trafford

Das Old Trafford ist mit einer Kapazität von fast 75.000 Zuschauern nach dem Wembley-Stadion in London die zweitgrößte Fußball-Arena im Vereinigten Königreich. Als Heimstätte von Manchester United ist das größte Stadion eines Vereins in der Premier League. Es wurde 1910 eröffnet. Die Bezeichnung "Theater der Träume" erschien erstmals 1987 in einem Buch. "This is Manchester United football club, this is the theatre of dreams", sagt darin Bobby Charlton.