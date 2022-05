Vor DFB-Pokal-Finale: Eine 188-Kilometer-Radtour für den guten Zweck

Schon vor dem DFB-Pokal-Finale am Samstagabend (20 Uhr/live ARD, ServusTV und Sky) hat Leipzigs Vorstandschef Oliver Mintzlaff Leistung gezeigt: In einer Gruppe um Bora-hansgrohe-Profi Anton Palzer absolvierte der 46-jährige frühere Mittelstreckler die 188 Kilometer von Leipzig nach Berlin auf dem Rad. Und das wie schon 2021 für einen guten Zweck: 100.000 Euro von einem Fahrrad-Sponsor gehen an Fußballvereine und sozial benachteiligte Kinder in Leipzig.