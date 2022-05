Ein Stuttgarter wird Assistent von ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick

„Mit Peter Perchtold konnten wir einen weiteren Top-Mann mit großem Potential für das Nationalteam gewinnen. Gemeinsam mit unseren bewährten Fachleuten sind wir sehr gut aufgestellt, und ich freue mich sehr auf den Start der Vorbereitung auf die bevorstehenden UEFA-Nations-League-Spiele. Ich bedanke mich auch beim VfB Stuttgart für die guten und lösungsorientierten Gespräche“, erklärte ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel.

Der ÖFB-Kader für die bevorstehenden Spiele im Rahmen der UEFA Nations League gegen Kroatien, Dänemark und Frankreich wird am Montag, 23. Mai, bekannt gegeben. Für die Partie gegen Frankreich am 10. Juni im Wiener Ernst-Happel-Stadion sind knapp 25.000 Tickets abgesetzt, für das Länderspiel gegen Dänemark am 6. Juni sind mehr als 10.000 Tickets weg.