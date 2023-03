Vor der FIFA-Wahl: Deutsche stellen sich gegen Infantino

Der Deutsche Fußball-Bund wird FIFA-Präsident Gianni Infantino bei dessen angestrebter Wiederwahl an diesem Donnerstag in Kigali nicht unterstützen. „Wir haben in den vergangenen Wochen zu verschiedenen Fragestellungen von der FIFA keine oder nur unzureichende Informationen erhalten“, sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf am Mittwoch einer Mitteilung zufolge.