Vor dem Hit gegen Manchester City: Leipzig setzt auf Nkunku

Das erste Duell in der Achtelfinal-Hinrunde hat Deutschland gegen England bereits gewonnen. Nach dem 1:0-Sieg von Dortmund über Chelsea am vergangenen Mittwoch ist auch Leipzig vor dem Heimmatch gegen Manchester City zuversichtlich. Zumal die Sachsen auch auf die Rückkehr ihres Topscorers Christopher Nkunku setzen können. „Es tut uns sehr, sehr gut, dass er wieder da ist. Das ist eine individuelle Qualität, die es selten gibt. Es ist wichtig für uns, um am Mittwoch zum Beispiel auf Top-Niveau unausrechenbarer zu sein“, sagt Trainer Marco Rose.