Vor dem EM-Auftakt: Unstimmigkeiten bei Titelfavorit Frankreich

Der frisch gebackene Champions-League-Sieger Olivier Giroud wurde in Halbzeit eins für den verletzten Benzema eingewechselt und erzielte innerhalb von sieben Minuten einen Doppelpack. Nach der Testpartie beschwerte sich der 34-Jährige über die Zusammenarbeit im Team. Giroud habe das Gefühl, man würde mit Absicht nicht zu ihm passen. „Ich war ein bisschen still, weil ich manchmal laufe und die Bälle nicht kommen. Ich sage nicht, dass ich immer die besten Läufe mache, aber ich suche nach Lösungen in der Box", sagte der 34-Jährige nach dem Spiel.

Der 34-Jährige habe offiziell keine Namen genannt, die Andeutung soll allerdings in Richtung Kylian Mbappe gehen. Frankreichs junger Stürmerstar soll laut L'Equipe so erbost über die Gesamtsituation gewesen sein, dass er von einer Äußerung gegenüber den Medien als Reaktion auf die Kommentare seines Teamkollegen abgehalten werden musste.