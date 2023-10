Vor dem Hit in Mailand: Salzburg muss ein anderes Gesicht zeigen

Dass man in der Königsklasse gleich wieder gefordert ist, kommt ihm entgegen: „Das kann uns helfen, ein anderes Mindset zu finden.“ Will man auf der großen Bühne in Mailand gute Figur machen, müsse man aber jedenfalls „ein anderes Gesicht“ zeigen: „Wir müssen uns in Erinnerung rufen, was uns stark macht. Das hat zu tun mit hoher Aggressivität und Intensität. Dann ist es auch in Mailand möglich, den Gegner zu ärgern.“

Die gute Nachricht: Salzburg hat ein anderes Gesicht, wie man beim Sieg in Lissabon gezeigt hat, zudem kehrt Abwehrchef Pavlovic zurück. Die schlechte Nachricht: Inter ist in Hochform, bei Salzburg fallen Terzic und Koita aus, Mittelfeldmotor Bidstrup (zuletzt krank) ist fraglich.