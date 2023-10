Jubel im Steirer-Derby: Sturm Graz braust in der Bundesliga davon

Sturm schloss damit die erste Hälfte des Grunddurchgangs ohne Niederlage mit 27 Punkten ab. Mehr Punkte nach elf Runden hatte Sturm nur in der Saison 2016/2017 (28), als man am Ende nur Dritter wurde. Ebenso viele Zähler hatten die Grazer in der ersten Meistersaison 1997/1998.

Zahlen, die für die anstehenden Aufgaben Mut machen: Am Donnerstag wird in der Europa League Gruppenführer Atalanta Bergamo empfangen, am Sonntag kommt die Austria.