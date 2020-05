Vor acht Jahren: Der Tag, an dem Uli Hoeneß bitterlich weinte

Nach dem Drama gab es durchaus Kritik – auch vom damaligen Präsidenten Hoeneß. "Vielleicht müssen wir uns fragen, warum es so passiert ist, ob das die Spieler sind, die das erzwingen. Ob wir davon genug haben. Ich habe heute keinen Jens Jeremies gesehen, der schon beim Einlaufen den Gegner in die Waden beißt. Wir können nicht sagen, alles ist in Ordnung, wenn wir dreimal Zweiter sind. Ich bin nicht derjenige, der das so hinnimmt", sagte er in aller Deutlichkeit.