Von Versagern, Feiglingen und Jubelberichten bei den Boykottspielen

So ein Boykott hat 1980 nichts gebracht. Damals durften Westdeutsche, Nordamerikaner und Briten auf Befehl ihrer Politiker wegen des sowjetischen Einmarsches in Afghanistan bei Olympia in Moskau nicht starten, während wir Österreicher im Moskauer Medienzentrum Jubelberichte über die Goldene der Linzer Dressurreiterin Sissy Theurer verfassten. Auf elektrischen Schreibmaschinen „Made in Germany“. Nachdem wir bei den Moskauer Sicherheitskontrollen die Scanner „Made in USA“ passiert hatten.

Anders als damals noch still und leise werden heute mit einem umstrittenen Land offiziell Geschäfte gemacht. So errichtete ein österreichischer Baukonzern das Al-Janoub-WM-Stadion in Doha. Auch ist Katar wichtiger Abnehmer von Schweizer Kriegsmaterial.

Warum, heißt es im Zürcher Tagesanzeiger, sollen Fußballer Ausrufezeichen setzen, die weder von Politik noch Wirtschaft kommen? Warum, wird im Schweizer Blatt gefragt, störte es niemand, als Roger Federer 2021 Doha als Schauplatz seines Comebacks wählte? Warum war die Empörung über den lockeren Umgang mit Menschenrechten vergleichsweise gering, als Katar Rad-, Tischtennis- und Handball-WM veranstaltete?