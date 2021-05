Von München bis Madrid: Ein Wochenende der Entscheidungen

In der deutschen Bundesliga ist die Rechnung klar: Gewinnen die Bayern am Samstag (18.30 Uhr) gegen Gladbach, sind sie zum 31. Mal Meister. Zum zehnten Mal mit David Alaba, der nach der Saison wohl zu Real Madrid wechseln wird.

Borussia Mönchengladbach hat die Möglichkeit, die Party von Alaba und Co. zu verschieben. Sollte den „Fohlen“ ein Auswärtssieg gegen den Rekordchampion gelingen, müssten die Münchner nach der Niederlage gegen Mainz vor zwei Wochen eine weitere Runde auf ihre Krönung warten, sofern RB Leipzig zuvor in Dortmund (15.30 Uhr) nicht verliert.

Die mögliche Rolle als Spaßverderber interessiert Gladbach-Verteidiger Stefan Lainer allerdings relativ wenig. „Damit haben wir wenig am Hut. Wichtig ist, dass wir punkten, weil wir noch in die Europa League kommen wollen. Deswegen sollte unsere Motivation ohnehin am Maximum sein, egal, ob die Bayern Meister werden können oder nicht“, sagte der ÖFB-Teamspieler der APA.