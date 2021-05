Auf Manchester United wartet im Finale Europa-League-Experte Emery

Mit der ersten Finalteilnahme im Europacup überhaupt hat Villarreal zwei rein englische Endspiele verhindert. Das „Gelbe U-Boot“, eine Autostunde von Valencia entfernt, zeigte auch im Halbfinal-Rückspiel bei Arsenal eine starke Vorstellung und darf es im Finale der Europa League am 26. Mai in Danzig mit dem nächsten Vertreter aus der Premier League aufnehmen. Manchester United wird an der polnischen Ostseeküste auf jeden Fall favorisiert in die Partie gehen.

Allerdings: Ein Experte für den zweithöchsten Europacup-Bewerb wird bei Villarreal an der Seitenlinie stehen. Unai Emery geht nach drei Titeln mit dem FC Sevilla nun mit Villarreal auf den Sieg los. Das 0:0 in London reichte nach dem 2:1 im Hinspiel.

Rache an Arsenal

Der Erfolg über jenen Klub, der ihn 2019 vor die Tür gesetzt hatte, dürfte dem 49-Jährigen zusätzliche Genugtuung verschafft haben, auch wenn er dies nicht so sehen wollte. Mit Arsenal war Emery im Europa-League-Finale 2019 an Chelsea gescheitert.