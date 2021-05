Englands Dominanz im Europacup: Wenn Geld doch Tore schießen kann

Eine Spurensuche, warum die englische Liga so dominant ist, muss letztlich zur Frage führen, warum die englischen Klubs nicht schon seit Jahren dominieren. 2019 zeigte sich schließlich die Macht der Premier League in all ihrer Gewalt. Erstmals in der Europacup-Geschichte kamen die vier Finalisten der beiden Bewerbe aus England. Liverpool besiegte in der Champions League Tottenham, Chelsea gewann das London-Derby in der Europa League gegen Arsenal.