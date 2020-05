Von Messi bis Ronaldo: Die Top-Ligen und das Projekt Neustart

"Ganz ehrlich. Das fühlt sich sehr sonderbar an ... JFK Airport." Christian Fuchs flog am Montag aus den USA nach England und stellte ein Video vom menschenleeren Riesenflughafen in New York auf seinen Twitter-Account. Der Österreicher war fast zwei Monate bei seiner Familie in den USA und kehrte erst jetzt zu seinem Arbeitgeber nach Leicester zurück. Wann, wie und ob überhaupt die Premier League weitergehen kann, ist derzeit offen.